Глава Минобороны Германии: Я не обещал миллион боеприпасов для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что обещания поставки Украине миллиона боеприпасов в течение года для него с самого начала выглядели нереалистичными.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой перед встречей министров в Брюсселе, сообщает Reuters.

"Я не обещал один миллион снарядов, и это было намеренно. Правильнее было бы спросить, был ли один миллион вообще реалистичной целью", – отметил Писториус.

Министр отметил, что были голоса, которые призывали быть осторожными, поскольку легко сказать об одном миллионе, добавил он, ведь еще должны быть соответствующие производственные мощности несмотря на наличие финансирования.

"Эти предостерегающие голоса сейчас, к сожалению, подтвердились", – резюмировал Писториус.

В то же время высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что на встрече с министрами обороны стран-членов они исследуют ситуацию с производством боеприпасов для поддержки Украины и способы увеличить поставки.

Напомним, глава МИД Украины заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

Ранее главный дипломат ЕС предположил, что дальнейшая помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину.