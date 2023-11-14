Армія Молдови отримає останню партію БТР від Німеччини

Молдовська армія у середу отримає останні з 19 бронетранспортерів Piranha IIIH, які Молдові виділила Німеччина.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Церемонія передачі військової техніки пройде у полку Генерального штабу імені бригадного генерала Миколи Петрика у Кишиневі.

У Міноборони не уточнили, скільки саме БТР отримає Молдова в останній партії.

Цього року армія Молдови отримує військову техніку в рамках модернізації можливостей Національної армії та на підставі угоди, підписаної з німецькою стороною.

12 січня молдовська армія отримала перші три бронетранспортери Piranha IIIH з 19, які Молдові виділила Німеччина.

Цю військову техніку Німеччина передала Молдові безоплатно на основі угоди, підписаної з німецькою стороною та в результаті офіційного візиту міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт до Кишинева у жовтні 2022 року.

Ламбрехт заявила, що Берлін підтримає Молдову наданням військового обладнання та навчанням солдатів.