Армия Молдовы получит последнюю партию БТР от Германии

Молдовская армия в среду получит последние из 19 бронетранспортеров Piranha IIIH, которые Молдове выделила Германия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Церемония передачи военной техники пройдет в полку Генерального штаба имени бригадного генерала Николая Петрика в Кишиневе.

В Минобороны не уточнили, сколько именно БТР получит Молдова в последней партии.

В этом году армия Молдовы получает военную технику в рамках модернизации возможностей Национальной армии и на основании соглашения, подписанного с немецкой стороной.

12 января молдовская армия получила первые три бронетранспортера Piranha IIIH из 19, которые Молдове выделила Германия.

Эту военную технику Германия передала Молдове бесплатно на основе соглашения, подписанного с немецкой стороной и в результате официального визита министра обороны Германии Кристине Ламбрехт в Кишинев в октябре 2022 года.

Ламбрехт заявила, что Берлин поддержит Молдову предоставлением военного оборудования и обучением солдат.