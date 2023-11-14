Двоє добровольців із Грузії потрапили в російський полон

До російського полону потрапили двоє грузинських добровольців, які воювали у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо порталу "Эхо Кавказа" з власних джерел, а відео з полоненими поширили російські пропагандистські ресурси.

Стверджується, що полоненими громадянами Грузії є Георгій Чубітідзе і Георгій Гоглідзе.

На одному з поширених пропагандистами відео Гоглідзе, можливо, читає текст, написаний російською мовою. У кадрі можна помітити, що в нього невелика травма в ділянці голови.

Інформацію про полон громадян Грузії на Донеччині підтверджують два джерела грузинської служби "Радіо Свобода" та "Эха Кавказа". Одне з джерел каже, що Чубітідзе і Гоглідзе потрапили в полон два дні тому.

Лідер "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі, який воює в Україні, сказав грузинській службі "Радіо Свобода", що полонені не служили в його підрозділі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у відкритих джерелах не повідомлялося про взяття в полон російськими військовими громадян Грузії.

Нагадаємо, що "Грузинський легіон" воює на боці України у протистоянні з Росією з 2014 року, у його лавах близько 1300 бійців. Підрозділ підпорядкований ГУР Міноборони України.

У боях загинули вже понад 50 бійців легіону.