В Україні загинув доброволець з Грузії

Під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ Грузії.

Керівник грузинської групи в українських силах спеціальних операцій віцеполковник Вано Надірадзе зазначив у Facebook, що грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому.

За його словами, про смерть Курцікідзе не повідомляли, поки про це не дізналися рідні добровольця.

Раніше у Грузії з’явився фонд, через який охочі можуть підтримати функціонування добровольчого "Грузинського легіону", бійці якого воюють у лавах Сил оборони України.

"Грузинський легіон" воює на боці України у протистоянні з Росією з 2014 року, у його лавах близько 1300 бійців. Підрозділ підпорядкований ГУР Міноборони України.

У боях загинули вже понад 50 бійців легіону. Останній раз про загибель одного з бійців повідомляли в середині вересня.

Тим часом грузинські спецслужби заявили, що керівник "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі нібито серед людей, які готують у Грузії протести з метою повалення влади "за українським сценарієм".