Двое добровольцев из Грузии попали в российский плен

В российский плен попали двое грузинских добровольцев, которые воевали в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно порталу "Эхо Кавказа" из собственных источников, а видео с пленными распространили российские пропагандистские ресурсы.

Утверждается, что пленными гражданами Грузии являются Георгий Чубитидзе и Георгий Гоглидзе.

На одном из распространенных пропагандистами видео Гоглидзе, возможно, читает текст, написанный на русском языке. В кадре можно заметить, что у него небольшая травма в области головы.

Информацию о пленении граждан Грузии в Донецкой области подтверждают два источника грузинской службы "Радио Свобода" и "Эха Кавказа". Один из источников говорит, что Чубитидзе и Гоглидзе попали в плен два дня назад.

Лидер "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили, который воюет в Украине, сказал грузинской службе "Радио Свобода", что пленные не служили в его подразделении.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в открытых источниках не сообщалось о взятии в плен российскими военными граждан Грузии.

Напомним, что "Грузинский легион" воюет на стороне Украины в противостоянии с Россией с 2014 года, в его рядах около 1300 бойцов. Подразделение подчинено ГУР Минобороны Украины.

В боях погибли уже более 50 бойцов легиона.