Фінляндія: Суд дозволив резервісту знятись з військового обліку після зміни статі

Адміністративний суд Східної Фінляндії постановив, що жінка, яка здійснила трансперехід, може бути виключена з військового обліку попри те, що пройшла військову службу, ще коли юридично була чоловіком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінський суспільний мовник Yle.

Справа стосується жінки, яка до транспереходу у 1990-х роках відслужила у фінській армії та перейшла в резерв. Після зміни статі, у 2022 році, вона подала прохання про вилучення з військового обліку до місцевого аналогу військового комісаріату.

На той момент військове відомство не побачило правових підстав задовольняти це прохання, оскільки заявниця вже пройшла військову службу. Воно пояснило, що заявниця прирівнюється до жінок, які пройшли добровільну військову службу й теж перебувають у резерві.

Це рішення жінка вирішила оскаржити в адміністративному суді. Той назвав рішення військового відомства не знімати заявницю з військового обліку дискримінацією за ознакою гендерної ідентичності.

Як пояснив суд, законодавство Фінляндії не регулює статус людей, які здійснили гендерний перехід, але це не може бути підставою відмовляти в гарантованих законом правах. Суд також вказав на зв’язок із військовою службою і статусом резервіста у Фінляндії, який, як він вважає, військове відомство проігнорувало.

Оскільки жінки більше не повинні нести обов’язкову військову службу, їх не можна вважати такими, що перебувають на військовому обліку, тільки якщо це не їхнє добровільне рішення, переповідає Yle ухвалу Адміністративного суду Східної Фінляндії.

Мовник додає, що рішення суду не є остаточним і може бути оскаржене.

Раніше цього року у Фінляндії набув чинності закон, який дозволив трансгендерним людям змінювати юридичну стать за власним бажанням і без проходження стерилізації.