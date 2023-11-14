Финляндия: Суд разрешил резервисту сняться с воинского учета после смены пола

Административный суд Восточной Финляндии постановил, что женщина, которая совершила транспереход, может быть исключена из воинского учета несмотря на то, что прошла военную службу, еще когда юридически была мужчиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финский общественный вещатель Yle.

Дело касается женщины, которая до трансперехода в 1990-х годах отслужила в финской армии и перешла в резерв. После смены пола, в 2022 году, она подала прошение об исключении с воинского учета в местный аналог военного комиссариата.

На тот момент военное ведомство не увидело правовых оснований удовлетворять эту просьбу, поскольку заявительница уже прошла военную службу. Оно объяснило, что заявительница приравнивается к женщинам, которые прошли добровольную военную службу и тоже находятся в резерве.

Это решение женщина решила обжаловать в административном суде. Тот назвал решение военного ведомства не снимать заявительницу с воинского учета дискриминацией по признаку гендерной идентичности.

Как пояснил суд, законодательство Финляндии не регулирует статус людей, совершивших гендерный переход, но это не может быть основанием отказывать в гарантированных законом правах. Суд также указал на связь с военной службой и статусом резервиста в Финляндии, которую, как он считает, военное ведомство проигнорировало.

Поскольку женщины больше не должны нести обязательную военную службу, их нельзя считать состоящими на воинском учете, только если это не их добровольное решение, пересказывает Yle постановление Административного суда Восточной Финляндии.

Вещатель добавляет, что решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.

Ранее в этом году в Финляндии вступил в силу закон, который позволил трансгендерным людям менять юридический пол по собственному желанию и без прохождения стерилизации.