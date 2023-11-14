ЄС погодив 22 пріоритети розвитку оборони з урахуванням війни РФ проти України

Європейське оборонне агентство (EDA) у новому звіті, опублікованому у вівторок, окреслило 22 пріоритети для розвитку європейської оборони на основі уроків, отриманих у контексті повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні агентства.

Як підкреслює EDA. пріоритети відображають військові реалії, що спостерігаються в Україні, сприяють оборонним цілям ЄС і покликані "привести до реалізації конкретних проєктів" на тлі постійного недофінансування та недостатньої європейської співпраці у сфері оборони.

Двадцять два пріоритети оборонної політики ЄС містять чотирнадцять пріоритетів у п'яти військових сферах і вісім пріоритетів, пов'язаних зі стратегічними силами і засобами посилення.

Серед них згадується заклик до мобільних і технологічно сумісних сухопутних сил, необхідність інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони, модернізація і розвиток бойових танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів, а також засоби протидії дронам.

EDA окремо підкреслює, що повномасштабна війна проти України підкреслює нагальну потребу покращити військову мобільність сил у ЄС і за його межами, а також покласти край нестачі засобів військової розвідки, зокрема й із застосуванням дронів.

Пріоритети також стосуються посилення оперативної сумісності та покращення спільного реагування між цивільними і військовими службами в контексті запобігання атак на підводну інфраструктуру.

Як відомо, ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель говорив, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів у вівторок дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.