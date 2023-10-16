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В Іспанії почались перші в історії ЄС військові навчання, які не очолює НАТО

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Понеділок, 16 жовтня 2023, 16:12

Починаючи з понеділка, в Іспанії триватимуть тижневі повітряно-морські десантні навчання LIVEX із залученням 19 країн ЄС і вперше – не під проводом Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомила Європейська служба зовнішніх справ, пише "Європейська правда".

Навчання LIVEX є частиною MILEX 23 – запланованих на цей рік військових навчань Євросоюзу з урегулювання кризових ситуацій. До них будуть залучені 31 військовий підрозділ і 2800 військовослужбовців, а також 25 одиниць авіації та шість військово-морських суден.

"Уперше військові підрозділи, війська й персонал 19 країн-членів спільно перевіряють військову готовність і здатність ЄС до більш швидкого й рішучого реагування на зовнішні конфлікти і кризи", – йдеться в повідомленні.

У коментарі Politico голова Військового комітету ЄС Роберт Брігер розповів, що сценарій LIVEX відпрацює інтервенцію в третю країну "Сеглію", яка просить допомоги Євросоюзу, оскільки ситуація в ній "стрімко погіршується" через діяльність насильницької екстремістської організації.

У понеділок навчання LIVEX мали розпочатись із повітряної розвідки, у вівторок відбудеться перша висадка на пляжах Іспанії, а протягом середи-п'ятниці військові підрозділи розгортатимуться на території "Сеглії".

Збільшення кількості військових навчань є одним із завдань Стратегічного компаса Євросоюзу з безпеки й оборони, затвердженого в березні 2022 року. Очікують, що більше таких навчань відбудуться в 2024 й 2025 роках.

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Іспанія