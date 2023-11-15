Росія опинилася на останньому місці за позитивним сприйняттям серед мешканців Румунії, а до України і Молдови ставлення покращилося.

Як повідомляє Digi24, такими виявилися результати опитування INSCOP на замовлення ЗМІ, які також порівнюють з показниками 10 років тому.

В опитуванні 2013 року на перших місцях за позитивним сприйняттям румунами були Британія і Німеччина, зараз – Італія та Іспанія (81,4% та 82,8% відповідно). Німеччина цього разу опинилася на третій позиції, на четвертій – Франція, на п’ятій – Британія.

США позитивно сприймають 67,5%, порівняно з 70,3% у 2013 році.

Позитивне ставлення до України зросло на півтора відсоткового пункта: з 41,8% у 2013 році до 43,3%. Для Молдови ця зміна більш суттєва: з 65,7% до 69,2%.

До Угорщини ставлення румунів помітно покращилося: з 29,3% до 39,7%.

Росію у 2013 році позитивно сприймали 36,8% респондентів, тепер – 18,3%. Країна опинилася на останньому місці серед включених у рейтинг.

Суттєво зменшилася частка і тих, хто позитивно сприймає Китай – з 56,5% до 36,3%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з 23 жовтня по 2 листопада серед репрезентативної вибірки із 1100 осіб. Можлива похибка складає ±3 %.

Нагадаємо, останні опитування свідчать, що переважна більшість німців, навіть ультраправі, підтримують членство у ЄС.

Тим часом у Польщі половина населення схвалює збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але майже 40% більшою чи меншою мірою проти.