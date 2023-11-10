Переважна більшість німців, навіть ультраправі, підтримують членство у ЄС

Членство в ЄС рішуче підтримують 87% німців, причому більшість ультраправих виборців також виступають за те, щоб залишитися в Євросоюзі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом Конрада Аденауера, аналітичним центром, пов'язаним з головною опозиційною правоцентристською партією ХДС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За сім місяців до європейських виборів у червні 2024 року членство в ЄС продовжує мати високий рівень підтримки серед німецького населення.

В опитуванні, проведеному з червня по вересень, 87% респондентів заявили, що підтримують подальше членство Німеччини в ЄС, тоді як 10% висловилися проти.

Виборці ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) також переважно підтримують членство в ЄС. 52% респондентів, що проголосували б за АдН, заявили, що підтримують членство Німеччини в ЄС. Найбільше ж виступають за те, щоб залишитися в ЄС, виборці "Зелених" – 97%.

Але серед виборців АдН найбільше тих, хто проти того, щоб Німеччина залишалася членом ЄС: 42% заявили, що вони проти членства – порівняно з менш ніж 10% виборців інших партій.

Хоча автори дослідження і підкреслюють, що "німці традиційно відомі як єврофіли", результати серед виборців правого спрямування свідчать про зміну позиції щодо ЄС.

Сценарії виходу були улюбленою темою правих популістів у всьому блоці. Але навіть ультраправа АдН більше не наважується наполягати на тому, щоб Німеччина пішла шляхом Brexit, і навіть відступила після того, як її попередній заклик до "контрольованого розпаду" ЄС знайшов своє місце у проєкті маніфесту до європейських виборів 2024 року.

Її головний кандидат Максиміліан Кра, який вважається прихильником жорсткої лінії, заперечив, що партія хоче, щоб Німеччина вийшла з ЄС, а "всі інші залишилися". Натомість він запропонував скоротити інституції ЄС, що вказує на новий напрямок німецького євроскептицизму.

На тлі кількох глобальних криз ЄС, схоже, сприймається як важливий актор у вирішенні ключових питань, як стверджують респонденти, з яких менше п'ятої частини схильні вважати, що європейська інтеграція зайшла надто далеко.

Натомість переважна більшість респондентів повністю або майже повністю погодилися з тим, що економіка, зміна клімату, оборона та міграція мають бути сферою відповідальності ЄС.

Раніше ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" розкритикувала рішення Єврокомісії щодо України з рекомендацією почати переговори про членство.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.