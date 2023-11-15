Россия оказалась на последнем месте по положительному восприятию среди жителей Румынии, а к Украине и Молдове отношение улучшилось.

Как сообщает Digi24, такими оказались результаты опроса INSCOP по заказу СМИ, которые также сравнивают с показателями 10 лет назад.

В опросе 2013 года на первых местах по положительному восприятию румынами были Великобритания и Германия, сейчас – Италия и Испания (81,4% и 82,8% соответственно). Германия на этот раз оказалась на третьей позиции, на четвертой – Франция, на пятой – Великобритания.

США положительно воспринимают 67,5%, по сравнению с 70,3% в 2013 году.

Положительное отношение к Украине выросло на полтора процентных пункта: с 41,8% в 2013 году до 43,3%. Для Молдовы это изменение более существенное: с 65,7% до 69,2%.

К Венгрии отношение румын заметно улучшилось: с 29,3% до 39,7%.

Россию в 2013 году положительно воспринимали 36,8% респондентов, теперь – 18,3%. Страна оказалась на последнем месте среди включенных в рейтинг.

Существенно уменьшилась доля и тех, кто положительно воспринимает Китай – с 56,5% до 36,3%.

Опрос проводился методом телефонных интервью с 23 октября по 2 ноября среди репрезентативной выборки из 1100 человек. Возможная погрешность составляет ±3 %.

Напомним, последние опросы свидетельствуют, что подавляющее большинство немцев, даже ультраправые, поддерживают членство в ЕС.

Между тем в Польше половина населения одобряет сохранение той поддержки, которую сейчас имеют украинские беженцы в стране, но почти 40% в большей или меньшей степени против.