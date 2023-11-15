У Фінляндії за три місяці до президентських виборів змінився лідер рейтингів

Найпопулярнішим кандидатом на президентських виборах у Фінляндії став представник "Коаліції", експрем'єр Александр Стубб, тоді як попередній лідер рейтингів, ексглава МЗС Пекка Хаавісто опинився на другій сходинці.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

За даними соцопитування, що проводилося Taloustukkimas наприкінці жовтня-початку листопада, у першому турі за Стубба з "Національної коаліції" проголосували би 28% респондентів.

Очільник МЗС у попередньому уряді Пекка Хаавісто від "Зелених", який раніше був на першій позиції, тепер відстає від Стубба на два процентних пункти – його підтримали б 26% опитаних.

Порівняно з попереднім опитуванням місяць тому, підтримка Стубба зросла на шість процентних пунктів, а підтримка Хаавісто знизилася на три процентних пункти.

На третьому місці зі значним відривом (14%) – "центрист" Оллі Рен, колишній міністр економіки в уряді Юхи Сіпіля та колишній єврокомісар з економічних і монетарних питань.

Решту кандидатів підтримали би менше 10% респондентів.

Якби у другий тур вийшли Стубб і Хаавісто, перший отримав би 55%, а Хаавісто – 45% голосів.

За результатами попереднього опитування, у другому турі виграв би Хаавісто з 51% проти 49% у Стубба.

Перший тур президентських виборів у Фінляндії відбудеться 28 січня, а другий – 11 лютого 2024 року.

Нагадаємо, за підсумками весняних виборів у Фінляндії змінився уряд. Замість широкої коаліції на чолі з Санною Марін від соціал-демократів, сформувалася коаліція правих політсил, уряд очолив лідер партії "Національна коаліція" Петтері Орпо. Марін після виборів пішла з посади лідера своєї партії і склала мандат, перейшовши на роботу в аналітичний центр.