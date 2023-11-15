В Финляндии за три месяца до президентских выборов сменился лидер рейтингов

Самым популярным кандидатом на президентских выборах в Финляндии стал представитель "Коалиции", экс-премьер Александр Стубб, тогда как предыдущий лидер рейтингов, экс-глава МИД Пекка Хаависто оказался на второй строчке.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

По данным соцопроса, проводившегося Taloustukkimas в конце октября-начале ноября, в первом туре за Стубба из "Национальной коалиции" проголосовали бы 28% респондентов.

Глава МИД в предыдущем правительстве Пекка Хаависто от "Зеленых", который ранее был на первой позиции, теперь отстает от Стубба на два процентных пункта – его поддержали бы 26% опрошенных.

По сравнению с предыдущим опросом месяц назад поддержка Стубба выросла на шесть процентных пунктов, а поддержка Хаависто снизилась на три процентных пункта.

На третьем месте со значительным отрывом (14%) – "центрист" Олли Рен, бывший министр экономики в правительстве Юхи Сипиля и бывший еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам.

Остальных кандидатов поддержали бы менее 10% респондентов.

Если бы во второй тур вышли Стубб и Хаависто, первый получил бы 55%, а Хаависто – 45% голосов.

По результатам предварительного опроса, во втором туре выиграл бы Хаависто с 51% против 49% у Стубба.

Первый тур президентских выборов в Финляндии состоится 28 января, а второй – 11 февраля 2024 года.

Напомним, по итогам весенних выборов в Финляндии сменилось правительство. Вместо широкой коалиции во главе с Санной Марин от социал-демократов, сформировалась коалиция правых политсил, правительство возглавил лидер партии "Национальная коалиция" Петтери Орпо. Марин после выборов ушла с поста лидера своей партии и сложила мандат, перейдя на работу в аналитический центр.