Експрем'єрка Фінляндії Марін хоче позбутися депутатського мандата

Колишня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін попросила позбавити її депутатського мандату.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Марін попросила про складання свого мандата у зв'язку з призначенням на посаду стратегічного радника в Інституті глобальних змін Тоні Блера.

"Я безмежно вдячна всім, хто проголосував за мене на виборах. Мені було нелегко прийняти це рішення, але я вірю, що роблю правильно", – заявила вона.

Експрем'єрка пояснила, що для неї буде неможливим об'єднати нову роботу з депутатськими обов'язками, оскільки знадобляться часті відрядження.

"Я можу працювати на благо Фінляндії також на інших позиціях. Моя нова посада має принести користь зокрема нашій країні", – резюмувала Марін.

У разі затвердження відставки місце колишньої прем'єр-міністерки Фінляндії в парламенті займе 37-річна дослідниця, докторка наук Лотта Хамарі.

Нещодавно Санна Марін залишила посаду очільниці Соціал-демократичної партії (SDP). Її наступником на чолі партії став Антті Ліндман.

Нагадаємо, Санна Марін, яка свого часу стала наймолодшою прем’єркою у Європі, вирішила залишити посаду лідерки партії після парламентських виборів навесні 2023 року, коли есдеки опинилися на третій сходинці та не увійшли до складу нового уряду.

Особисто для Марін та для партії вибори одночасно стали і перемогою, і поразкою – хоч вони і не увійшли до уряду, есдекам вдалося збільшити представництво у парламенті на три мандати, а сама прем'єрка зайняла друге місце у країні за кількістю відданих особисто за неї голосів.

Також у травні Марін оголосила, що розлучається з чоловіком після 19 років спільного життя.