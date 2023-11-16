Байден після переговорів із Сі: Обговорили війну РФ проти України та ситуацію в Газі

Президент США Джо Байден розповів, що на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у середу обговорювали питання війни Росії проти України та ситуацію у секторі Гази.

Про це Байден сказав пресконференції після понад чотиригодинних переговорів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, включаючи відмову Росії зупинити жорстоку та агресивну війну проти України та конфлікт в Газі", – зазначив він.

За словами американського президента, на зустрічі також обговорювалась низка інших глобальних питань, включно з питаннями прав людини, питання затримання американських громадян в Китаї та проблеми Тайваню.

"Як завжди, я порушив теми, у яких Сполучені Штати стурбовані діями КНР, включаючи питання громадян США, які були затримані, і яким було відмовлено у виїзді, про права людини та про події у Південнокитайському морі. Ми обговорили всі ці три речі, – сказав Байден.

Президент США додав, що на зустрічі говорив про ситуацію навколо Тайваню.

"Я також наголосив на важливості миру і стабільності у Тайванській протоці", – зауважив Байден.

Байден і Сі зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – це їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.

Перед переговорами Байден заявив, що його метою є відновлення нормальної комунікації між двома країнами, включаючи контакти між військовими.

Між обома країнами в останні роки виникли непрості відносини через загострення геополітичних протиріч у Південно-Східній Азії, зокрема питання Тайваню, економічну конкуренцію, а також повномасштабне вторгнення Росії в Україну.