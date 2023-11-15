Байден і Сі почали саміт у Сан-Франциско

Президент США Джо Байден у середу привітав китайського лідера Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – це їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зустріч американського й китайського лідерів відбувається в маєтку Filoli Historic House & Garden, побудованому на початку ХХ століття.

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

У заяві перед зустріччю Байден підкреслив необхідність підтримання каналів комунікації між двома державами, зокрема й на найвищому рівні, "без хибних уявлень і непорозумінь". Він також згадав необхідність співпрацювати в питаннях зміни клімату, протидії наркоторгівлі та розвитку штучного інтелекту.

Своєю чергою лідер Китаю підкреслив непростий характер відносин Пекіна з Вашингтоном за останні 50 років, які, "незважаючи на перипетії, продовжують рухатись уперед".

"Для двох великих країн, як-то Китай і Сполучені Штати, повернутися спиною одне до одного – не варіант. Одна сторона нездатна перевершити іншу, а конфлікт і конфронтація несуть нестерпні наслідки для обох сторін", – додав Сі.

Востаннє Байден і Сі Цзіньпін бачились на полях саміту "Групи двадцяти" у листопаді 2022 року, а до Штатів китайський лідер не приїжджав останні чотири роки, передусім у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що його метою під час переговорів з главою Китаю Сі Цзіньпіном є відновлення нормальної комунікації між двома країнами, включаючи контакти між військовими.

Між обома країнами в останні роки виникли непрості відносини через загострення геополітичних протиріч у Південно-Східній Азії, зокрема питання Тайваню, економічну конкуренцію, а також повномасштабне вторгнення Росії в Україну.