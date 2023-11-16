Байден после переговоров с Си: Обсудили войну РФ против Украины и ситуацию в Газе

Президент США Джо Байден рассказал, что на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином в среду обсуждали вопросы войны России против Украины и ситуацию в секторе Газа.

Об этом Байден сказал на пресс-конференции после более чем четырехчасовых переговоров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы с президентом Си также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая отказ России остановить жестокую и агрессивную войну против Украины и конфликт в Газе", – отметил он.

По словам американского президента, на встрече также обсуждался ряд других глобальных вопросов, включая вопросы прав человека, вопрос задержания американских граждан в Китае и проблемы Тайваня.

"Как всегда, я поднял темы, в которых Соединенные Штаты обеспокоены действиями КНР, включая вопрос граждан США, которые были задержаны, и которым было отказано в выезде, о правах человека и о событиях в Южно-Китайском море. Мы обсудили все эти три вещи, – сказал Байден.

Президент США добавил, что на встрече говорил о ситуации вокруг Тайваня.

"Я также подчеркнул важность мира и стабильности в Тайваньском проливе", – отметил Байден.

Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – это их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

Перед переговорами Байден заявил, что его целью является восстановление нормальной коммуникации между двумя странами, включая контакты между военными.

Между обеими странами в последние годы возникли непростые отношения из-за обострения геополитических противоречий в Юго-Восточной Азии, в частности вопроса Тайваня, экономической конкуренции, а также полномасштабного вторжения России в Украину.