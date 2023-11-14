Байден поділився очікуваннями від переговорів із Сі

Президент США Джо Байден заявив, що його метою під час переговорів з главою Китаю Сі Цзіньпіном є відновлення нормальної комунікації між двома країнами, включаючи контакти між військовими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Байден сказав, що він намагається змінити відносини США з Китаєм на краще після періоду напруженості.

"Ми намагаємося змінити відносини на краще", – наводить слова Байдена Bloomberg.

Байден сказав, що, на його думку, китайський народ "зараз переживає економічні труднощі".

Він додав, що США зацікавлені в допомозі китайській економіці, але не за рахунок американської інтелектуальної власності.

"Якщо пересічний громадянин Китаю зможе мати гідно оплачувану роботу, це піде на користь йому і всім нам. Але я не збираюся продовжувати підтримувати підхід, згідно з яким, якщо ми хочемо інвестувати в Китай, ми повинні передати всі наші торгові секрети", – сказав американський президент.

Як заявили раніше у Білому домі, Байден хоче відновити військові канали зв'язку з КНР під час зустрічі з Сі Цзіньпіном, яка відбудеться 15 листопада в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.

Раніше повідомляли, що на зустрічі у Сан-Франциско, яка стане першою за цей рік для Байдена і Сі, вони обговорять питання двосторонніх відносин між США й Китаєм, важливість підтримки каналів комунікації, а також "низку регіональних і глобальних проблем".