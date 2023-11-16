В Естонії водія оштрафували на 600 євро за наліпку "хулиганка русская"

В естонському місті Йихві водія автомобіля з наліпкою "хулиганка русская" оштрафували на 600 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Місцеві поліцейські помітили автівку з провокаційною наліпкою ще у вересні. Рішенням провадження у справі про проступок водій був оштрафований на 600 євро.

Естонська поліція

В Департаменті поліції та прикордонної охорони зазначили, що такі наліпки мають провокаційний характер і спрямовані на розкол суспільства та створення напруженості.

"Російська пропаганда використовує ті самі повідомлення та символи для виправдання війни в Україні. Тому в ситуації, коли Росія веде повномасштабну війну проти України, демонстрація подібних наліпок є заявою про підтримку держави-агресора", – зазначили в поліції.

Правоохоронці просять повідомляти про автівки з провокативними наслідками і обіцяють розглядати кожен випадок.

Раніше стало відомо, що на прикордонному переході в Нарві громадянин РФ отримав штраф у 300 євро за георгіївську стрічку.

У жовтні правоохоронці оштрафували на кордоні в Нарві іншого чоловіка, який мав шапку з гербом СРСР.