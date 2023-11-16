В Естонії водія оштрафували на 600 євро за наліпку "хулиганка русская"
Четвер, 16 листопада 2023, 11:27
В естонському місті Йихві водія автомобіля з наліпкою "хулиганка русская" оштрафували на 600 євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Місцеві поліцейські помітили автівку з провокаційною наліпкою ще у вересні. Рішенням провадження у справі про проступок водій був оштрафований на 600 євро.
В Департаменті поліції та прикордонної охорони зазначили, що такі наліпки мають провокаційний характер і спрямовані на розкол суспільства та створення напруженості.
"Російська пропаганда використовує ті самі повідомлення та символи для виправдання війни в Україні. Тому в ситуації, коли Росія веде повномасштабну війну проти України, демонстрація подібних наліпок є заявою про підтримку держави-агресора", – зазначили в поліції.
Правоохоронці просять повідомляти про автівки з провокативними наслідками і обіцяють розглядати кожен випадок.
Раніше стало відомо, що на прикордонному переході в Нарві громадянин РФ отримав штраф у 300 євро за георгіївську стрічку.
У жовтні правоохоронці оштрафували на кордоні в Нарві іншого чоловіка, який мав шапку з гербом СРСР.