В Эстонии водителя оштрафовали на 600 евро за наклейку "хулиганка русская"

В эстонском городе Йыхви водителя автомобиля с наклейкой "хулиганка русская" оштрафовали на 600 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Местные полицейские заметили машину с провокационной наклейкой еще в сентябре. Решением по делу о проступке водитель был оштрафован на 600 евро.

Эстонская полиция

В Департаменте полиции и пограничной охраны отметили, что такие наклейки имеют провокационный характер и направлены на раскол общества и создание напряженности.

"Российская пропаганда использует те же сообщения и символы для оправдания войны в Украине. Поэтому в ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, демонстрация подобных наклеек является заявлением о поддержке государства-агрессора", – отметили в полиции.

Правоохранители просят сообщать о машинах с провокационными наклейками и обещают рассматривать каждый случай.

Ранее стало известно, что на пограничном переходе в Нарве гражданин РФ получил штраф в 300 евро за георгиевскую ленту.

В октябре правоохранители оштрафовали на границе в Нарве другого мужчину за шапку с гербом СССР.