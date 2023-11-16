У Норвегії назвали дату "Рамштайн-17"

Сімнадцяте за ліком засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться у форматі відеоконференції 22 листопада.

Про це в четвер повідомило Міністерство оборони Норвегії, пише "Європейська правда".

"Міністр оборони США запросив міністрів оборони та начальників генеральних штабів з близько 50 країн світу на зустріч, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі", – йдеться в повідомленні.

У норвезькому Міноборони додали, що очільник відомства Бйорн Аріль Грам візьме участь у засіданні зі Стокгольма, де перебуватиме на зустрічі міністрів оборони країн Північної Європи.

Формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

У Міністерстві оборони США раніше говорили, що провести 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України планують у середині листопада.

Про підсумки попереднього "Рамштайну" читайте в репортажі "Європейської правди" з Брюсселя.