В Норвегии назвали дату "Рамштайн-17"

Семнадцатое по счету заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в формате видеоконференции 22 ноября.

Об этом в четверг сообщило Министерство обороны Норвегии, пишет "Европейская правда".

"Министр обороны США пригласил министров обороны и начальников генеральных штабов из около 50 стран мира на встречу, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", – говорится в сообщении.

В норвежском Минобороны добавили, что глава ведомства Бьорн Ариль Грам примет участие в заседании из Стокгольма, где будет находиться на встрече министров обороны стран Северной Европы.

Формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

В Министерстве обороны США ранее говорили, что провести 17-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины планируют в середине ноября.

Об итогах предыдущего "Рамштайна" читайте в репортаже "Европейской правды" из Брюсселя.