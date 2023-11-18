Трамп виграв ще один суд, де намагались завадити його обранню президентом США

Окружний суд міста Денвер, що у штаті Колорадо, став на бік експрезидента Дональда Трампа в позові, де вимагалось заблокувати його участь у партійному голосуванні в межах президентських виборів 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Позивачі вимагали застосувати до експрезидента США 14-ту поправку до Конституції у зв’язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року й виключити його ім’я зі списків виборців на партійних виборах (праймериз) під час голосування за кандидатуру президента.

Ця поправка була ухвалена після Громадянської війни 1861-1865 років для недопущення до федеральних посад колишніх повстанців Конфедерації – сепаратистського утворення на півдні США, яке виступало за збереження рабства.

Суддя Денвера Сара Воллес підтвердила, що виборці, які оскаржували місце Трампа в бюлетенях штату, довели, що він підбурював до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Але заборона Конституції США займати федеральні посади, вважає Воллес, не поширюється на посадовця, який склав президентську присягу і знову балотується на ту саму посаду.

На думку судді, історичні дані й інші частини Конституції США підтримують позицію Трампа, згідно з якою автори третього пункту 14-ої поправки не могли мати на увазі, що загальні посилання на "державну посаду" або "посадову особу США" стосуються конкретно президентства чи президента.

Справа в Колорадо стала першим оскарженням участі Трампа у виборах 2024 року на основі 14-ої поправки, яке пройшло повний розгляд. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному суді штату, а потім – і у Верховному суді США.

Рішення судді Денвера слідує за попередніми подібними ухвалами в штатах Міннесота й Мічиган, де так само відхилили позови з оскарженням участі експрезидента у виборах.

Трамп наразі є найпопулярнішим кандидатом на номінацію Республіканської партії для участі у виборах президента США у 2024 році. Але над ним нависають кілька кримінальних справ на федеральному рівні й у штатах Нью-Йорк і Джорджія, дві з яких стосуються його ролі у подіях 6 січня 2021 року.

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