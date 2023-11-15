Суд одного зі штатів США не підтримав виключення Трампа з виборів-2024

Суддя американського штату Мічиган у вівторок висловився проти застосування 14-ої поправки Конституції США стосовно Дональда Трампа, яка забороняє обиратись до федеральних органів влади учасників "заколоту" проти держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Позов у Мічигані – один із кількох, де позивачі, насамперед ліві й ліберальні організації, вимагають застосувати до експрезидента США 14-ту поправку до Конституції у зв’язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року й виключити його ім’я зі списків виборців на партійних виборах (праймериз) під час голосування за кандидатуру президента.

Ця поправка була ухвалена після Громадянської війни 1861-1865 років для недопущення до федеральних посад колишніх повстанців Конфедерації – сепаратистського утворення на півдні США, яке виступало за збереження рабства.

Суд у Мічигані, однак, відхилив аргументи про те, що роль Трампа у штурмі Капітолія означає можливість заборонити його участь у виборах президента США. Він вказав, що рішення про те, чи можна назвати події 6 січня 2021 року заколотом, має визначити Конгрес, а не "один окремо взятий суддя".

Хоча позивачі, ліберальна група "Свобода слова для людей", вже оголосила намір подати апеляцію, малоймовірно, що вона змінить вирок. Аналогічних рішень, як пише АР, експерти очікують і за іншими аналогічними позовами, зокрема у штаті Колорадо.

Минулого тижня Верховний суд Міннесоти також ухвалював рішення за одним із позовів проти Трампа на підставі 14-ої поправки й дійшов висновку, що праймериз є партійним змаганням, а тому конституційне право на участь у них не є проблемою.

Трамп наразі є найпопулярнішим кандидатом на номінацію Республіканської партії для участі у виборах президента США у 2024 році. Але над ним нависають кілька кримінальних справ на федеральному рівні й у штатах Нью-Йорк і Джорджія, дві з яких стосуються його ролі у подіях 6 січня 2021 року.

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