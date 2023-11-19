Франція відправить друге судно-шпиталь до Гази

Франція оголосила про наміри відправити більше медикаментів і друге судно-шпиталь до Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву пресслужби президента Франції Емманюеля Макрона.

На початку тижня Франція відправить літак з більш ніж 10 тоннами медикаментів, а 23 і 30 листопада візьме участь у подібних польотах Європейського Союзу.

Франція також готує друге судно-шпиталь, вертольотоносець Dixmude, який прибуде до Єгипту найближчими днями.

Перший французький вертольотоносець – Tonnerre з близько 60 ліжками і двома операційними блоками - вже розміщений в регіоні.

Франція також направить цивільні і військові літаки для евакуації хворих і поранених дітей з Гази.

Раніше Ізраїль звернувся до Німеччини, Франції та Італії з проханням надати шпитальні судна для лікування поранених із сектора Гази.

8 листопада Італія погодилась відправити на Близький Схід корабель свого військово-морського флоту, обладнаний під шпиталь.