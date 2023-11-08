Італія відправить на Близький Схід судно-шпиталь для поранених з Гази

Італія відправить на Близький Схід корабель свого військово-морського флоту, обладнаний під шпиталь, для допомоги пораненим внаслідок бойових дій мешканцям сектора Гази.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Італійське судно Vulcano оснащене лікарняними палатами та операційними. Зараз корабель перебуває в порту міста Чивітавекк’я поблизу Рима, а на Близькому Сході розміститься "поблизу зони бойових дій".

На судні буде 170 членів екіпажу, медиків та рятувальників. Ще тридцять доставлять у регіон літаком.

Окрім нього, Італія відправить до Гази польовий госпіталь для допомоги пораненим.

"Ми станемо першою країною, що починає гуманітарну операцію у цьому районі, і сподіваємося, що до нас приєднаються інші", – заявив міністр оборони Гвідо Крозетто.

Він пояснив, що вибір саме військового судна обумовлений тим, що це єдиний в Італії корабель, обладнаний під шпиталь.

Також цього тижня повідомляли, що Франція веде переговори з Єгиптом про створення шпиталю на суходолі для поранених в секторі Гази, де триває військова операція Ізраїлю проти ХАМАС.

Минулого тижня Ізраїль звернувся до Німеччини, Франції та Італії з проханням надати шпитальні судна для лікування поранених із сектора Гази.