Франция отправит второе судно-госпиталь в Газу

Франция объявила о намерениях отправить больше медикаментов и второе судно-госпиталь в Газу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы президента Франции Эмманюэля Макрона.

В начале недели Франция отправит самолет с более чем 10 тоннами медикаментов, а 23 и 30 ноября примет участие в победных полетах Европейского Союза.

Франция также готовит второе судно-госпиталь, вертолетоносец Dixmude, который прибудет в Египет в ближайшие дни.

Первый французский вертолетоносец – Tonnerre с около 60 койками и двумя операционными блоками – уже размещен в регионе.

Франция также направит гражданские и военные самолеты для эвакуации больных и раненых детей из Газы.

Ранее Израиль обратился к Германии, Франции и Италии с просьбой предоставить госпитальные суда для лечения раненых из сектора Газы.

8 ноября Италия согласилась отправить на Ближний Восток корабль своего военно-морского флота, оборудованный под госпиталь