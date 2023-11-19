Глава МЗС Латвії зацікавився посадою генсека НАТО

Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш висловив зацікавленість у посаді генерального секретаря НАТО.

Відповідну заяву від речника Каріньша наводить агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо Латвія вирішить висунути свою кандидатуру на посаду генерального секретаря, Кріш'яніс Каріньш готовий взяти участь у змаганні", – йдеться у заяві.

Як зазначається в заяві, Каріньш може запропонувати "зробити внесок в Альянс своїм досвідом керівництва на посаді прем'єр-міністра, чітким розумінням російської загрози, сильною позицією щодо України і доведеним досвідом досягнення міжнародного консенсусу".

"Геополітична ситуація і характер викликів, що стоять перед Північноатлантичним альянсом, вимагають динамічного, рішучого і консенсусного лідерства", – йдеться в заяві.

В ній також наголошується, що під його керівництвом Каріньша "Латвія послідовно виконує і перевиконує цільовий показник у 2% витрат на оборону".

Нагадаємо, найбільш ймовірними кандидатами-наступниками Столтенберга називають прем’єра Нідерландів Марка Рютте, який після виборів піде з посади, та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, у якої також завершується каденція.

Також у посаді генсека Північноатлантичного альянсу зацікавлена прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Детально про це – у відеоблозі та статті "ЄвроПравди" Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.