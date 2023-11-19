Глава МИД Латвии заинтересовался должностью генсека НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразил заинтересованность в должности генерального секретаря НАТО.

Соответствующее заявление от представителя Кариньша приводит агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Если Латвия решит выдвинуть свою кандидатуру на должность генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов принять участие в соревновании", – говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, Кариньш может предложить "внести вклад в Альянс своим опытом руководства на посту премьер-министра, четким пониманием российской угрозы, сильной позицией по Украине и доказанным опытом достижения международного консенсуса".

"Геополитическая ситуация и характер вызовов, стоящих перед Североатлантическим альянсом, требуют динамичного, решительного и консенсусного лидерства", – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что под его руководством Кариньша "Латвия последовательно выполняет и перевыполняет целевой показатель в 2% расходов на оборону".

Напомним, наиболее вероятными кандидатами-преемниками Столтенберга называют премьера Нидерландов Марка Рютте, который после выборов уйдет с должности, и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, у которой также завершается каденция.

Также в должности генсека Североатлантического альянска заинтересована премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Подробно об этом – в видеоблоге и статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.