Каллас зацікавлена стати новим генсеком НАТО

Прем’єрка Естонії Кая Каллас "відкрита" до призначення генеральним секретарем НАТО, якщо її підтримають.

Як повідомляє ERR, про це вона сказала під час оборонного форуму, організованого Politico.

Під час обговорення Каллас запитали, чи можна її розглядати як кандидата на наступного генсека НАТО після того, як Єнс Столтенберг піде з цієї посади.

Estonia's prime minister wants to be next NATO chief pic.twitter.com/16zXao7s6n