У Варшаві пройшла демонстрація на підтримку Ізраїлю

У польській столиці Варшаві вдень у неділю, 19 листопада, пройшла демонстрація на підтримку Ізраїлю під гаслом: "Марш за звільнення заручників. Марш проти антисемітизму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Марш проходив мирно. В ньому брали участь жителі Любліна, Лодзі та Радома, а також українці.

Polsat News

Учасники акції заявили, що розуміють ізраїльтян і всіляко їх підтримують. Всі вони вимагають звільнення заручників.

Напередодні вулицями польської столиці пройшла пропалестинська демонстрація, яка була заборонена мерією. Вона завершилась біля будівлі посольства Ізраїлю.

Напередодні в Берліні пройшла пропалестинська акція, яка була заявлена як "марш у мовчанні", але її учасники поводилися голосно і часом агресивно.