У Варшаві пройшла демонстрація на підтримку Ізраїлю
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Неділя, 19 листопада 2023, 17:45
Неділя, 19 листопада 2023, 17:45
У польській столиці Варшаві вдень у неділю, 19 листопада, пройшла демонстрація на підтримку Ізраїлю під гаслом: "Марш за звільнення заручників. Марш проти антисемітизму".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.
Марш проходив мирно. В ньому брали участь жителі Любліна, Лодзі та Радома, а також українці.
Учасники акції заявили, що розуміють ізраїльтян і всіляко їх підтримують. Всі вони вимагають звільнення заручників.
Напередодні вулицями польської столиці пройшла пропалестинська демонстрація, яка була заборонена мерією. Вона завершилась біля будівлі посольства Ізраїлю.
Напередодні в Берліні пройшла пропалестинська акція, яка була заявлена як "марш у мовчанні", але її учасники поводилися голосно і часом агресивно.
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