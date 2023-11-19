В Варшаве прошла демонстрация в поддержку Израиля

В польской столице Варшаве днем в воскресенье, 19 ноября, прошла демонстрация в поддержку Израиля под лозунгом: "Марш за освобождение заложников. Марш против антисемитизма".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Марш проходил мирно. В нем принимали участие жители Люблина, Лодзи и Радома, а также украинцы.

Участники акции заявили, что понимают израильтян и всячески их поддерживают. Все они требуют освобождения заложников.

Polsat News

Накануне по улицам польской столицы прошла пропалестинская демонстрация, которая была запрещена мэрией. Она завершилась у здания посольства Израиля.

Напомним, накануне в Берлине прошла пропалестинская акция, которая была заявлена как "марш в молчании", но ее участники вели себя громко и порой агрессивно.