У Берліні учасники пропалестинського "маршу у мовчанні" поводились гучно і агресивно

В німецькій столиці Берліні напередодні пройшла пропалестинська акція, яка була заявлена як "марш у мовчанні", але її учасники поводилися голосно і часом агресивно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На акцію у Берліні вийшли тисячі людей, багато з них розмахували палестинськими прапорами і несли плакати "Свободу Палестині", "Німеччина фінансує, Ізраїль скидає бомби", "Зупиніть знищення народу" тощо.

Організатори акції заявили, що хочуть "мирно жити з євреями", "не прихильники терористичних організацій" і "не схвалюють вбивства в Ізраїлі". Захід був заявлений як "марш у мовчанні".

dpa

Водночас на акції поліція неодноразово вказувала присутнім на неприпустимість протизаконних гасел.

Влада Німеччини, яка відчуває відповідальність через роль країни у Голокості, активно засуджує антисемітські настрої. Канцлер Олаф Шольц обіцяє переслідувати тих, хто підтримує тероризм, а також тих, хто підбурює до антисемітизму.

Віцеканцлер Роберт Габек раніше закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Крім того, президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що вражений антисемітизмом в Німеччині.