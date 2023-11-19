Макрон запропонував лікувати у Франції поранених дітей з Гази

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий докласти зусиль для евакуації хворих і поранених дітей із сектора Гази, щоб транспортувати їх для лікування у французькі медустанови.

Про це Макрон написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Що стосується поранених або хворих дітей в Газі, які потребують невідкладної допомоги, – продовжив він, – Франція мобілізує всі ресурси, які є в її розпорядженні, зокрема, повітряні ресурси, щоб вони могли лікуватися у Франції", – зазначив французький президент.

Він додав, що у французьких закладах вже вживаються заходи для прийому 50 пацієнтів.

Макрон також закликав до "негайного гуманітарного перемир'я, що веде до припинення вогню", заявивши, що "гуманітарна допомога повинна надходити якомога швидше і безпечніше".

Він поінформував, що французьке судно-шпиталь Dixmude відпливе на початку цього тижня, щоб прибути до Єгипту в найближчі кілька днів.

Раніше Ізраїль звернувся до Німеччини, Франції та Італії з проханням надати шпитальні судна для лікування поранених із сектора Гази.