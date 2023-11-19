Макрон предложил лечить во Франции раненых детей из Газы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов приложить усилия для эвакуации больных и раненых детей из сектора Газа, чтобы транспортировать их для лечения во французские медучреждения.

Об этом Макрон написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Что касается раненых или больных детей в Газе, которые нуждаются в неотложной помощи, – продолжил он, – Франция мобилизует все ресурсы, которые есть в ее распоряжении, в частности, воздушные ресурсы, чтобы они могли лечиться во Франции", – отметил французский президент.

Он добавил, что во французских заведениях уже принимаются меры для приема 50 пациентов.

Макрон также призвал к "немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению огня", заявив, что "гуманитарная помощь должна поступать как можно быстрее и безопаснее".

Он проинформировал, что французское судно-госпиталь Dixmude отплывет в начале этой недели, чтобы прибыть в Египет в ближайшие несколько дней.

Ранее Израиль обратился к Германии, Франции и Италии с просьбой предоставить госпитальные суда для лечения раненых из сектора Газы.