Смертельна ДТП у Польщі: консул розповів про стан постраждалих українців

Троє з 10 пасажирів мікроавтобуса, який потрапив у смертельну ДТП в Польщі – це біженці з України, які мають статус тимчасового захисту, вони постраждали, але їхній стан задовільний.

Як пише "Європейська правда", про це у коментарі Радіо Свобода розповів генеральний консул України у Любліні Олег Куць.

За його словами, українські консули роблять усе для того, аби постраждалі отримали оперативну і якісну медичну допомогу, а тіла загиблих українців якнайшвидше доправити додому.

Загалом четверо постраждалих перебувають у медичних закладах Люблінського воєводства – це дві жінки, трирічна дитина і водій.

Нагадаємо, внаслідок ДТП з мікроавтобусом, що сталася в польському селі Верешин Люблінського воєводства, загинули дві жінки та 6-річна дитина. За даними поліції, в автобусі їхало 10 осіб, всі вони – громадяни України.

Громадяни України прямували до прикордонного переходу в Долгобичуві. За попередньою версією, причиною аварії стало те, що водій заснув.