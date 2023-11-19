Смертельное ДТП в Польше: консул рассказал о состоянии пострадавших украинцев

Трое из 10 пассажиров микроавтобуса, который попал в смертельное ДТП в Польше – это беженцы из Украины, которые имеют статус временной защиты, они пострадали, но их состояние удовлетворительное.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии Радио Свобода рассказал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць.

По его словам, украинские консулы делают все для того, чтобы пострадавшие получили оперативную и качественную медицинскую помощь, а тела погибших украинцев как можно быстрее доставить домой.

Всего четверо пострадавших находятся в медицинских учреждениях Люблинского воеводства – это две женщины, трехлетний ребенок и водитель.

Напомним, в результате ДТП с микроавтобусом, которое произошло в польском селе Верешин Люблинского воеводства, погибли две женщины и 6-летний ребенок. По данным полиции, в автобусе ехало 10 человек, все они – граждане Украины.

Граждане Украины направлялись к пограничному переходу в Долгобичуве. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель заснул.