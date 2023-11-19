ДТП автобуса з українцями в Польщі: загинули 6-річна дівчинка та дві жінки
Неділя, 19 листопада 2023, 13:12
Дві жінки та 6-річна дитина загинули внаслідок аварії автобуса з українськими пасажирами, що сталася в польскому селі Верешин Люблінського воєводства.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF з посиланням на Державну пожежну службу.
За словами чергового офіцера регіонального управління відомства в Любліні Якуба Курчука, в автобусі їхало 10 осіб, всі вони – громадяни України.
"Автобус з'їхав на зустрічну смугу, потім у кювет і врізався в дерево", – заявив він.
Двоє осіб загинули на місці, третю намагалися реанімувати, але її не вдалося врятувати. Решту сімох осіб доставили до лікарні. Інцидент стався близько 5 години ранку 19 листопада.
Громадяни України прямували до прикордонного переходу в Долгобичуві. За попередньою версією, причиною аварії стало те, що водій заснув.
Раніше у Венеції автобус упав із висоти близько 10 метрів і загорівся. Серед пасажирів були українці.
Загалом жертвою ДТП тоді стала 21 людина: 9 українців, 4 румунів, 3 німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець і італієць. Останній був водієм.
Нагадаємо, у вересні щонайменше двоє людей загинули внаслідок ДТП з автобусом на трасі Цетинє – Будва у Чорногорії, в аварії також постраждали українці.