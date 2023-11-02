У Фінляндії пропонують дозволити військовим носити бороди, вуса і довші стрижки

Професійні об’єднання військових і прикордонників запропонували фінській армії переглянути вимоги до зовнішнього вигляду чоловіків та пом’якшити їх на зразок вимог, які діють для жінок на службі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Актуальні правила щодо зовнішнього вигляду чоловіків-військовослужбовців та прикордонників передбачають, що стрижка обов’язково має бути короткою, обличчя – вибритим, носити вуса чи бороди заборонено. Для жінок єдиною вимогою є те, що довге волосся не можна носити розпущеним, а його довжина не має значення.

Дискусія почалася у зв’язку з підготовкою змін до правил для військовослужбовців, які планують оновлювати у наступні роки.

Професійні асоціації військових запропонували пом’якшити правила для чоловіків, аргументуючи це тим, що так військовослужбовці будуть у рівніших правах, а вуса чи борода ніяк не заважають належному несенню служби, і в деяких країнах НАТО вже дозволили охайні й доглянуті бороди і вуса.

У Генштабі Збройних сил Фінляндії зазначили, що "не бачать перешкод" для пом’якшення правил для чоловіків, щоб вони були наближеними для тих, які зараз діють для жінок на службі, та що це могло б підвищити мотивацію до служби.

Тим часом у Швейцарії пропонують запровадити обов'язкову "громадянську службу" для молоді, на зразок армії, яка була б обов'язковою для усіх.