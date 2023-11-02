В Финляндии предлагают разрешить военнослужащим носить бороды, усы и более длинные стрижки

Профессиональные объединения военных и пограничников предложили финской армии пересмотреть требования к внешнему виду мужчин и смягчить их – наподобие требований, которые действуют для женщин на службе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Актуальные правила внешнего вида мужчин-военнослужащих и пограничников предусматривают, что стрижка обязательно должна быть короткой, лицо – выбритым, носить усы или бороды запрещено. Для женщин единственным требованием является то, что длинные волосы нельзя носить распущенными, а их длина не имеет значения.

Дискуссия началась в связи с подготовкой изменений в правила для военнослужащих, которые планируют обновлять в последующие годы.

Профессиональные ассоциации военных предложили смягчить правила для мужчин, аргументируя это тем, что так военнослужащие будут в более равных правах, а усы или борода никак не мешают надлежащему несению службы, и в некоторых странах НАТО уже разрешили опрятные и ухоженные бороды и усы.

В Генштабе Вооруженных сил Финляндии отметили, что "не видят препятствий" для смягчения правил для мужчин, чтобы они были приближенными к тем, которые сейчас действуют для женщин на службе, и что это могло бы повысить мотивацию к службе.

Между тем в Швейцарии предлагают ввести обязательную "гражданскую службу" для молодежи, которая была бы обязательной для всех.