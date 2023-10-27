У Швейцарії пропонують запровадити обов'язкову "громадянську службу" для молоді, на зразок армії

У Швейцарії зібрали достатньо підписів для розгляду ідеї про запровадження "громадянської служби" для усіх молодих людей, на зразок існуючої строкової служби для чоловіків.

Про це повідомляє SwissInfo, пише "Європейська правда".

Кампанію за ініціативу почали ще кілька років тому. Ідея полягає у тому, щоби усі молоді люди, у тому числі негромадяни, повинні були після отримання базової освіти "відслужити" у той чи інший спосіб – в армії, що зараз є обов’язковим лише для хлопців, на адміністративній роботі, у службах захисту населення, соціальних службах тощо.

Ініціатори вважають, що це сприятиме згуртованості суспільства і буде більш правильно з точки зору рівності прав і обов’язків усіх громадян, а також допоможе закрити проблему з нестачею кадрів у деяких сферах.

Автори називають ідею "конструктивною пропозицією для реагування на безпекові, соціальні, кліматичні виклики сьогодення і поляризацію суспільства".

Просувати ідею почала асоціація з Женеви Service Citoyen ("Громадянська служба"), її підтримують також декілька центристських партій та інших громадських об’єднань.

Опоненти ідеї критикують її за те, що це може призвести до заниження зарплат у відповідних сферах, та що замість підвищення гендерної рівності ефект буде протилежним, тому що на жінок і без того лягає переважна частка неоплачуваної господарської роботи вдома та догляд за дітьми.

"Рівність – це не означає, що жінки мали служити, а щоб і для чоловіків служба в армії не була обов'язковою", – заявляє одна з організацій.

Дехто аргументує, що зобов'язання працювати на певній громадській роботі може розцінюватися як примусова праця і в такому разі буде суперечити міжнародному законодавству.

Нагадаємо, нещодавно у Швейцарії пройшли парламентські вибори, на них перемогла правопопулістська Швейцарська народна партія (SVP).

Детальніше на цю тему – у статті Менш зелена та правіша Швейцарія: що змінили парламентські вибори.