Імпорт зерна з України: П’ять країн ЄС просять підтримки для фермерів на весь 2024 рік

Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія закликали Європейську комісію продовжити фінансову підтримку фермерів, які постраждали від імпорту українського зерна, протягом усього 2024 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Болгарії Кирило Ватєв за підсумками засідання Європейської ради з питань сільського господарства та рибальства.

За словами Ватєва, підтримка фермерів обговорювалась на зустрічі п’ятьох східних членів Євросоюзу в контексті питання впливу імпорту української сільськогосподарської продукції.

"Сьогодні у нас була ще одна серйозна розмова з комісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським. Я знову порушив це питання з ним, тому що у нас є лист від Комісії про те, що вони пропонують…, щоб стеля (підтримки. – Ред.) становила 280 тисяч євро, а раніше вона була 250 тисяч євро, і щоб це тривало до 31 березня", – сказав він.

За словами болгарського міністра, він провів зустріч із колегами з Польщі, Угорщини, Словаччини й Румунії, на якій вони узгодили свої позиції та обговорили ситуацію.

"В основному, у всіх країнах ситуація однакова, і ми домовилися, що будемо всі разом просити на весь 2024 рік нову допомогу для наших фермерів, тому що вони зараз фактично перебувають у невигідному становищі", – додав Ватєв.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт.

Це спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.