Зеленський: "Поступово прибираємо емоції" із зернової суперечки із сусідами

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок заявив про прогрес у вирішенні суперечки щодо односторонніх обмежень на сільськогосподарські товари з України в сусідніх державах-членах ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна, передбачену її рішенням про припинення ембарго на імпорт українського зерна до ЄС.

"Поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить", – додав голова держави.

Він також подякував державам, які "не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію", тобто не вдались до односторонніх обмежень.

"Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, ми очікуємо від інших країн-сусідів. Євросоюз – це простір для взаєморозуміння та співпраці. Так і має бути", – підсумував він.

Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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