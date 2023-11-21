Президентка Грузії розкритикувала зміни до закону про громадянство

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі розкритикувала ініційовані урядом поправки до закону "Про громадянство", які, за словами влади, спрощують процедуру отримання громадянства для уродженців країни.

Заяву Зурабішвілі наводить грузинський портал Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Грузії сказала, що ще з 2019 року вела переговори з урядом щодо спрощення процедур, "які були створені бездумно і заважали людям, які живуть у діаспорах, повернути громадянство Грузії".

"Нещодавно в парламенті ухвалили поправки до органічного закону про громадянство, які реально не становлять жодних змін, жодного спрощення", – вважає вона.

Зурабішвілі вказала, що новий закон не скасував іспити на знання грузинської мови, права та історії для представників грузинської діаспори – натомість їх тепер можна складати "нескінченну кількість разів" і щоразу платити за це гроші.

Вона додала, що виступає за безкоштовне тестування для набуття грузинського громадянства й автоматичне його надання тим, хто після воєн в Абхазії та Цхінвальському регіоні стали біженцями в інших країнах.

На початку листопада парламент Грузії в третьому читанні одноголосно ухвалив поправку до закону "Про громадянство Грузії" для спрощення процедури отримання громадянства.

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