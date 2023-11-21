Президент Грузии раскритиковала изменения в закон о гражданстве

Грузинский президент Саломе Зурабишвили раскритиковала инициированные правительством поправки в закон "О гражданстве", которые, по словам властей, упрощают процедуру получения гражданства для уроженцев страны.

Заявление Зурабишвили приводит грузинский портал Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

Президент Грузии сказала, что еще с 2019 года вела переговоры с правительством по упрощению процедур, "которые были созданы бездумно и мешали людям, живущим в диаспорах, вернуть гражданство Грузии".

"Недавно в парламенте приняли поправки к органическому закону о гражданстве, которые реально не представляют никаких изменений, никакого упрощения", – считает она.

Зурабишвили указала, что новый закон не отменил экзамены на знание грузинского языка, права и истории для представителей грузинской диаспоры – зато их теперь можно сдавать "бесконечное количество раз" и каждый раз платить за это деньги.

Она добавила, что выступает за бесплатное тестирование для получения грузинского гражданства и автоматическое его предоставление тем, кто после войн в Абхазии и Цхинвальском регионе стали беженцами в других странах.

В начале ноября парламент Грузии в третьем чтении единогласно принял поправку к закону "О гражданстве Грузии" для упрощения процедуры получения гражданства.

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