У Грузії спростили процедуру отримання громадянства

Парламент Грузії в третьому читанні одноголосно ухвалив поправку до закону "Про громадянство Грузії" для спрощення процедури отримання громадянства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал "Грузия Online".

Як заявили в міністерстві юстиції країни, закон покликаний сприяти збереженню та розвитку тісних зв'язків із батьківщиною співвітчизників, які проживають за кордоном.

Зміни до закону, зокрема, передбачають, що перед поданням заяви про надання громадянства в агентство розвитку державних послуг особа, яка бажає набути громадянства, має скласти іспит.

При цьому агентство більше не розпочинатиме формальні процедури з надання громадянства задля економії часу та ресурсів у разі незадовільного результату. Неуспіх на іспиті дає змогу перескласти його без обмежень.

Термін відновлення процедури надання громадянства буде скорочено з одного року до шести місяців у разі ухвалення остаточного негативного рішення за заявою про набуття громадянства.

Грузія також виконала зобов'язання, взяті на себе перед Верховним комісаром ООН у справах біженців, скоротивши з 10 до п'яти років термін проживання в країні, встановлений для отримання громадянства особами без громадянства.

Раніше повідомлялося, що Грузія вдруге за тиждень повідомила про випадок викрадення свого громадянина російськими військовими на межі з окупованими територіями Цхінвальського регіону (Південної Осетії).

Раніше СДБ Грузії повідомила про звільнення чоловіка, якого затримали біля окупованих територій у червні 2023 року.

Випадки викрадення грузинських громадян у районах вздовж лінії розмежування з окупованими територіями є непоодинокими.

Також РФ здійснює уздовж лінії розмежування так звану "бордеризацію" – демаркацію межі з окупованим Цхінвальським регіоном, при цьому заходячи за межу реальної лінії розмежування і відхоплюючи додаткові шматки з території, контрольованої офіційним Тбілісі.