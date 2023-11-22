Музей у Нідерландах не стягуватиме з України плату за зберігання "скіфського золота"

Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету – скасував борги за зберігання "скіфського золота", яке невдовзі має повернутись до України.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), пише "Європейська правда".

МКІП та Музей Алларда Пірсона підписали документ про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ. З 2014 року вони експонувалися на виставці "Крим – золотий острів у Чорному морі" у Нідерландах.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник" та Національного заповідника "Херсонес Таврійський".

"Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як "скіфське золото", додому в Україну", – т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Він висловив вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом дев'яти років, а також за рішення Нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.

"Дякуємо партнерам з Міністерства юстиції, МЗС України, юридичним радникам "Bergh Stoop & Sanders N.V." та посольству України в Нідерландах за державну позицію та професійний супровід справи, а також Національному музею історії України за сприяння процесу. Розвиваємо культурну дипломатію разом та повертаємо українські культурні скарби", – зазначив Карандєєв.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Після чого у січні 2022 року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.



9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю "скіфського золота" і постановив передати його Україні.

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