Музей в Нидерландах не будет взимать с Украины плату за хранение "скифского золота"

Музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета – отменил долги за хранение "скифского золота", которое вскоре должно вернуться в Украину.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП), пишет "Европейская правда".

МКИП и Музей Алларда Пирсона подписали документ о возвращении музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировались на выставке "Крым – золотой остров в Черном море" в Нидерландах.

Музейные предметы включают коллекции Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

"Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – это знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украину", – сказал в.и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Он выразил благодарность Музею Алларда Пирсона за хранение коллекций в течение девяти лет, а также за решение нидерландской стороны не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

"Спасибо партнерам из Министерства юстиции, МИД Украины, юридическим советникам "Bergh Stoop & Sanders N.V." и посольству Украины в Нидерландах за государственную позицию и профессиональное сопровождение дела, а также Национальному музею истории Украины за содействие процессу. Развиваем культурную дипломатию вместе и возвращаем украинские культурные сокровища", – отметил Карандеев.

Напомним, в декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе 2022 года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота" и постановил передать его Украине.

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